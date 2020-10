Amical Maroc-Sénégal : Duel de Lions, ce vendredi

Les rencontres entre le Maroc et le Sénégal ont toujours livré de rudes duels. Pour cette rencontre amicale, qui se tiendra ce vendredi à partir de 18 heures à Rabat, l'enjeu n'est pas sans doute énorme. Mais, la rivalité entre ses deux sélections, classées parmi les quatre meilleures en Afrique lors du dernier classement Fifa, pourrait favoriser une confrontation qui promet de rudes duels.Depuis quelque temps, Lions de la Téranga et ceux de l’Atlas tentent d’imposer leur leadership sur le contient. Après la Can 2019 couronnée par des parcours différents, les deux formations sont en train de peaufiner des stratégies pour mettre en place une équipe solide capable de reconquérir le continent.Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, a bien débuté les éliminatoires de la prochaine Can. Il est leader du groupe I après ses victoires sur le Congo (2-0) et sur l’Eswatini (4-1). Le Maroc, qui a été éliminé en huitième de la Can 2019, domine aussi la tête du groupe E avec le même nombre de points (4 ) que la Mauritanie qui l’avait tenu en échec (0-0) lors de la première journée. Il avait par la suite battu la Centrafrique par 2-0.Cette rencontre est donc une occasion pour les deux formations de préparer la troisième journée des éliminatoires, prévue le mois de novembre prochain. Mais également de déterminer qui est le plus fort entre Lions de la Téranga et ceux de l’Atlas.