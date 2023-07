Amical Sénégal-Algérie : Ferdinand Coly est aux anges, voici pourquoi

Après avoir battu (2-4) le Brésil, en juin dernier au Portugal, le Sénégal s’apprête à disputer un deuxième match amical de suite. Le 12 septembre prochain, en effet, le champion d’Afrique accueille l’Algérie au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Ce sommet africain, comme la victoire des Lions sur la Seleçaõ, fait saliver Ferdinand Coly. «Comme j’ai l’habitude de dire, si on veut être meilleur, il faut affronter les meilleurs, sourit l’ancien défenseur du Sénégal. Se mesurer à des grandes nations pour préparer de grandes compétitions, c’est ce qu’il faut faire. On l’a fait récemment contre le Brésil, on a vu le résultat qui a galvanisé le groupe. Il faudra continuer sur cette lancée. La prochaine fois ce sera contre l’Algérie, une très belle équipe africaine.»



Coly de poursuivre : «Ce sont ces genres de matchs qu’il faut pour cette équipe du Sénégal, pour garder la pression, surtout que c’est un match qui intervient à quelques mois de la Coupe d’Afrique. On doit défendre notre titre. On a été champions il y a deux ans ; donc les choses évoluent vite. Se jauger aux meilleures équipes nous permet de savoir où on en est, savoir le baromètre de performance de l’équipe, et puis se remettre en question également. Ce sera une revue d’effectif à quelques mois de la CAN parce qu’une Coupe d’Afrique ne se gagne pas avec 11 joueurs, mais 22 ou 23.»