Amical : Sénégal-Brésil, discussions en cours

Les fédérations sénégalaise et brésilienne sont en négociations pour un nouveau match amical entre leurs sélections. D’après Record, qui donne l’information, la rencontre devrait se tenir le 20 juin à Lisbonne, au Portugal.



Si les discussions aboutissent ce sera le deuxième face-à-face entre la Seleçaõ et les Lions. Les deux formations s’étaient affrontées en amical le 10 octobre 2019 à Singapour (1-1).



La date retenue pour cette rencontre tombe une semaine après l’avant-dernière journée des qualifications de la CAN 2024 (Côte d’Ivoire). Celle-ci verra le Sénégal se rendre à Cotonou pour affronter le Bénin. Leaders du groupe L, les hommes de Aliou Cissé ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous ivoirien.