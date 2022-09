Amical Sénégal-Iran : Des changements en vue

Avec les nombreux blessés dans la tanière, il était certain que Aliou Cissé allait procéder à des changements lors de la rencontre amicale des Lions contre la Bolivie. Le sélectionneur du Sénégal avait surpris même beaucoup de personnes en laissant sur le banc des joueurs cadres comme Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys pour titulariser Pape Matar Sarr et Pathé Ciss et Moustapha Name.



Et pour sa seconde sortie amicale dans cette fenêtre Fifa, ce mardi contre l’Iran en Autriche, le technicien sénégalais devrait opérer de nouveaux changements par rapport à l'équipe qui avait démarré contre le Bolivie.

‘’L’objectif de ce stage c’est de pouvoir faire deux équipes, de donner du temps de jeu aux joueurs qui sont dans une équipe et qui ne jouent pas beaucoup et d’autres qui ont eu des transferts tardifs. Ces deux rencontres sont une occasion de bonifier notre groupe’’, a fait savoir Cissé en conférence de presse d’avant match

Abdou Diallo out ?

Si on se réfère à ses propos, face à l’Iran, la titularisation de certains joueurs qui avaient démarré sur le banc contre la Bolivie est probable, même Aliou Cissé promet une équipe compétitive.

‘’Les joueurs qui seront sur le terrain seront compétitifs. C’est important de donner un temps à certains joueurs, même si c’est évident que tout le monde ne pourra pas jouer. Mais le plus important, c’est de faire une revue d’effectif tout en n’oubliant pas la gagne’’, lance-t-il.

Aliou Cissé va aussi ménager certains joueurs qui souffrent de douleur. C’est le cas Abdou Diallo qui ne s’est pas entraîné, ce lundi avec le groupe. ‘’Il y a quelques pépins dans le groupe, mais je pense que ce n’est rien de grave. Abdou Diallo a eu une béquille, c’est pourquoi nous l’avons ménagé aujourd’hui. Mais il n’y a pas de problème à ce niveau parce qu'il y a d'autres et c’est l’occasion de donner du temps de jeu à d’autres joueurs. Il y a Cheikhou Kouyaté, Pape Abdou Cissé, sur ce plan-là, il n’y a pas souci’’, rassure-t-il.