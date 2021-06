Amicaux des Lions : Sada Thioub et Habib Diallo forfaits, Sima et Thiam en renfort

Les attaquants Sada Thioub et Habib Diallo forfaits

Les attaquants Sada Thioub et Habib Diallo ne seront finalement pas présents dans le groupe des Lions pour affronter en matches amicaux la Zambie et le Cap-Vert, le 5 et le 8 juin prochain au stade Lat Dior de Thiès.





Pour pallier leur absence, le coach a fait appel à Abdallah Sima (Slavia Prague) et Mame Baba Thiam (Fenerbahçe).