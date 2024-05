Amir Abdou, coach de la Mauritanie: ‘’Nous pourrons être à la hauteur face au Sénégal’’

Même si le Sénégal part favori face à la Mauritanie, dimanche 9 juin, à Nouakchott, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026, la rencontre s’annonce rude. Une confrontation à l’allure d’un derby entre deux nations voisines. Et le coach des Mourabitounes, Amir Abdou est optimiste face aux protégés d’Aliou Cissé.