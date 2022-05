Amputé de la jambe après une rixe, le footballeur néerlando-congolais Jody Lukoki a perdu la vie

footballeur néerlandais Jody Lukoki

Le footballeur néerlandais Jody Lukoki, (ex-Ajax) est décédé tragiquement à l’hôpital ce lundi matin. Sans club depuis mars, l’attaquant d’origine congolaise a été tabassé par des membres de sa famille et a succombé à un arrêt cardiaque à l’hôpital.





Formé à l'Ajax Amsterdam, Jody Lukoki a débuté en équipe première ajacide en 2011. Prête à Cambuur en 2013-2014, il a quitté l'Ajax en 2014 et à joué au PEC Zwolle, à Ludogorets en Bulgarie et à Yeni Malatyaspor en Turquie. Il était revenu aux Pays-Bas l'an dernier, en signant au FC Twente. Les Tukkers ont toutefois rompu le contrat du joueur, qui courait jusqu'en 2023, après que Lukoki a été condamné pour violences domestiques. Il s'entraînait depuis individuellement, après une blessure au genou.





Roué de coups par deux cousins

Initialement, peu de détails ont filtré sur les circonstances de sa mort. Aujourd’hui, on en sait toutefois un peu plus. Apparemment, le joueur se serait disputé avec des membres de sa famille lors d’une soirée à Almere. Il aurait été roué de coups par deux cousins et un ami. Une fois rentré chez lui, l’attaquant s’est rendu à l’hôpital après avoir ressenti des maux de tête extrêmes et des douleurs au genou.





Sa santé s’est rapidement détériorée lorsque les médecins ont constaté que sa jambe devait être amputée en raison d’une infection persistante et d’un manque d’oxygène. Selon une source, cela pourrait être dû à une addiction aux ballons de “gaz hilarant”, de plus en plus prisé par les jeunes des fins récréatives. Son agent affirme qu’il n’était pas au courant de cette addiction.





Maintenu dans le coma après une lourde intervention chirurgicale le week-end dernier, Lukoki a succombé à un arrêt cardiaque lundi vers 6h du matin. Selon certaines sources proches du joueur, il était sur le point de subir une amputation du bras.





Trois sélections avec le Congo

La police néerlandaise confirme qu’une plainte a été déposée dans cette affaire, sans faire plus de commentaires. Plus tôt dans la journée, une rumeur circulait comme quoi Lukoki avait perdu la vie après une rixe au Club Blu à Rotterdam. Rumeur qui s’est révélée infondée.