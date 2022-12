[La tanière des footeuses] Amy Wane : «. L’attaque française est intenable alors que les Argentins ont montré des défaillances en défense»

Amy Wone, footeuse

La coupe du monde de football a débuté le 20 novembre dernier au Qatar, un sport universel et sans genre. Seneweb continue sa série d’interviews de footeuses à quelques heures du coup de sifflet final. Amy Wane, journaliste à Sport News Africa est la prochaine footeuse à entrer sur le terrain.





La coupe du monde Qatar 2022 tire à sa fin. Quel bilan tirez-vous de cette compétition ?





On a assisté à un beau tournoi. On a vibré tout au long de la compétition. Au Qatar, on a vu que le football a vraiment évolué. Et j’ai été particulièrement séduite par le Japon et le Maroc.





Le Maroc est justement la seule équipe africaine à avoir fait partie du carré d’as. Qu’est-ce que cela vous inspire ?





La performance du Maroc au Qatar n’est pas un exploit, mais plutôt un résultat. Il n’y a rien de surprenant quand on connaît le travail remarquable de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Elle a énormément investi dans le football et voilà le résultat. Le Maroc a une très belle équipe. Azzedine Ounahi ou encore Yassine Bounou qui ont cartonné au Qatar sont des purs produits du football marocain. Ils sont sortis de l’académie Mouhamed VI de Rabat. Les Lions de l’Atlas n’ont rien à envier aux autres sélections. Ils l’ont prouvé tout au long de la compétition. Ils ont tenu tête à la Croatie, battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal. Face à la France, les Lions n'ont pas été ridicules. Le meilleur reste à venir pour cette sélection pétrie de talents.





Quelle analyse tirez-vous de la participation de ces équipes africaines ?





L’Afrique a été représentée par cinq sélections coachées par des fils de ce continent. Une grande première pour le football continental. La prestation de nos sélections était plutôt satisfaisante. Deux équipes africaines ont réussi à atteindre les huitièmes de finale, une première depuis 2014. Il n’y a que le Ghana qui a fini dernier de son groupe. La Tunisie et le Cameroun ont terminé troisième avec quatre points. Mais on espérait mieux. Le Ghana avait largement le niveau pour disputer le second tour. Mais les Black Stars sont passés à côté de leur match face à l’Uruguay. Mais un avenir radieux attend cette sélection. Le football a évolué et il n’y a plus de complexe.





“Le Sénégal a perdu lamentablement face à l’Angleterre”





Quid de la participation du Sénégal qui s’est qualifié 20 ans après en huitièmes de finale ?





Le Sénégal a fait mieux qu’en 2018. Les Lions ont réussi à sortir de leur groupe. L’objectif était déjà atteint. Après, il fallait montrer plus d’envie. Je suis particulièrement déçue de leur prestation en huitièmes de finale. Le Sénégal a perdu lamentablement face à l’Angleterre. Il y avait des Lions crispés, qui craignaient beaucoup trop l’équipe anglaise. Je n’ai pas reconnu les champions d’Afrique. Mais il y a des points positifs. Maintenant, il faudra beaucoup travailler pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. La concurrence sera très rude.





La finale oppose l’Argentine à la France, ce dimanche. Quelle équipe voyez-vous soulever la coupe?





C’est du 50-50. Je ne pourrais pas donner de vainqueur. L’Argentine monte en puissance. Chaque équipe vise une troisième étoile. L’Albiceleste a su se relever après sa défaite surprise face à l’Arabie Saoudite. Malgré sa défaite face à la Tunisie, la France, je peux dire que c’est l’équipe la plus régulière depuis le début du tournoi. L’attaque française est vraiment intenable alors que les Argentins ont montré des défaillances en défense.