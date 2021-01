Ancien pilote et directeur du Dakar, Hubert Auriol est mort à 68 ans

Hubert Auriol est mort à 68 ans

Vainqueur du Dakar en moto comme en voiture, Hubert Auriol est mort ce dimanche, selon l'AFP.Hubert Auriol, ancien pilote et directeur du rallye Dakar et premier présentateur de l'émission de téléréalité Koh-Lanta, est mort dimanche «d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie», a annoncé sa famille à l'AFP.Hubert Auriol, 68 ans, était surnommé «l'Africain», non seulement parce qu'il était né en 1952 en Ethiopie, mais aussi en raison des succès rencontrés sur les pistes du célèbre rallye-raid, qu'il a été le premier à remporter à la fois en moto (1981 et 1983) et en auto (1992).