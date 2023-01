Andy Robertson, Liverpool : "Sadio Mané avait l'habitude d'oublier son passeport"

L’été dernier, le Sénégalais Sadio Mané a été transféré au Bayern Munich, après 6 ans passés chez les Reds de Liverpool. Son ancien coéquipier et compère du coté gauche, Andy Robertson, a participé au podcast We Are Liverpool et a fait une révélation sur Sadio Mané et ses nombreuses amendes durant ses années Reds.



D’après le latéral gauche écossais de Liverpool, Sadio Mané avait l’habitude d’oublier son passeport lors des voyages de l’équipe de Liverpool. A tel point que des amendes ont été mises en place et le Sénégalais en a fait les frais à de nombreuses reprises, perdant une grande partie de son salaire.



« Certaines des amendes sont coûteuses. Si vous oubliez votre passeport pour un voyage à l’étranger, on vous enlève une grande partie de votre salaire. C’est arrivé plusieurs fois, Sadio [Mané] en est un grand coupable et cela retarde évidemment l’avion et l’arrivée sur place. Nous avons dû mettre une grosse amende », a révélé le joueur.



Robertson a également révélé que les deux capitaines de l’équipe, Jodan Henderson et James Milner, sont ceux qui ont mis en place plusieurs des amendes du vestiaire des Reds. « Hendo (Henderson) et Millie (Milner) prennent beaucoup de décisions. Par exemple, pour les amendes, Millie est la police, il est le responsable. Depuis que je suis ici, il a reçu une amende une seule fois et la salle a explosé (de rires) ! », a ajouté l’Écossais, qui était un des meilleurs amis de Sadio Mané dans le vestiaire de Liverpool.