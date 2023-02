Angleterre (Cpe) : Man Utd remporte la League Cup !

Trois jours après sa qualification contre le FC Barcelone en barrages de la Ligue Europa, Manchester United a confirmé son excellente forme du moment en remportant la finale de la League Cup face à Newcastle (2-0), ce dimanche. Les Red Devils ont dominé les Magpies grâce à une réalisation de Casemiro (33e) et un but contre son camp de Botman (39e). Erik ten Hag et ses troupes remportent le premier trophée de la saison en Angleterre, leur premier depuis six ans !