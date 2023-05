Angleterre. : Guardiola, meilleur coach de la saison

Et de quatre pour Pep Guardiola ! Champion d'Angleterre avec Manchester City, l'entraîneur catalan a logiquement été élu meilleur coach de la saison en Premier League. C'est la quatrième fois depuis son arrivée en 2016 que le manager ibérique obtient cette récompense. Il devance ainsi Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Roberto De Zerbi (Brighton) et Eddie Howe (Newcastle) pour ce titre.



