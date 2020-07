Angleterre : Jordan Henderson (Liverpool) élu joueur de l'année, Sadio Mané dans le top 5

Le capitaine de Liverpool a été sacré joueur de l'année par le collège des journalistes anglais.

Le capitaine du champion d'Angleterre Jordan Henderson, 30 ans, a été sacré joueur de l'année lors du vote annuel des journalistes de la FWA (Football Writers' Association). "Aussi reconnaissant que je puisse l'être, je ne peux pas l'accepter pour moi tout seul, a réagi le milieu de Liverpool. Je dois beaucoup à tant de gens, mais surtout à mes coéquipiers actuels, qui ont été incroyables et le méritent autant que moi."

Ses coéquipiers Virgil van Dijk et Sadio Mané, ainsi que Kevin de Bruyne (Manchester City) et Marcus Rashford (Manchester United), complètent le top 5 des journalistes.

