Angleterre : l'avertissement de Kane

En bon capitaine, l’attaquant de l’équipe d’Angleterre Harry Kane (30 ans, 91 sélections et 63 buts) n’a pas hésité à secouer ses troupes après la défaite concédée par les Three Lions contre l’Islande (0-1) vendredi, une semaine avant le coup d'envoi de l’Euro.