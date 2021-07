Angleterre : l’incroyable message de Marcus Rashford après la défaite en finale !

Au centre de l’attention depuis son pénalty raté hier soir et faisant face à des insultes racistes, Marcus Rashford a écrit un message fort émouvant sur les réseaux sociaux.







Troisième tireur de l’Angleterre durant la séance de tirs au but hier soir lors de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie, Marcus Rashford a touché le poteau alors qu’il avait pris à contrepied Gianluigi Donnarumma. Un échec qui en suivra deux autres de la part de Jadon Sancho et de Bukayo Saka qui précipiteront la défaite anglaise. Victime depuis d’insultes racistes, Marcus Rashford a posté un message bouleversant sur Instagram.

Sur Instagram, la star de Manchester United a écrit un message poignant :







« Je ne sais même pas par où commencer et je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressens à ce moment précis. J'ai eu une saison difficile, je pense que c'est clair pour tout le monde et je suis probablement entré dans cette finale avec un manque de confiance. Je me suis toujours porter volontaire pour un penalty, mais quelque chose n'allait pas. Sur le long terme, j'ai pris du recul et malheureusement le résultat n'était pas ce que je voulais. J'avais l'impression d'avoir laissé tomber mes coéquipiers. J'avais l'impression de laisser tomber tout le monde. Un pénalty était tout ce qu'on m'avait demandé pour contribuer pour l'équipe. Je peux marquer des pénaltys dans mon sommeil alors pourquoi pas celui-là ? Cela a joué dans ma tête encore et encore depuis que j'ai frappé la balle et il n'y a probablement pas de mot pour décrire exactement ce que je ressens. Finale. 55 ans. 1 pénalty. Histoire. Tout ce que je peux dire, c'est désolé. J'aurais aimé que ça se passe différemment. Pendant que je continue de m'excuser, je veux rendre hommage à mes coéquipiers. Cet été a été l'un des meilleurs rassemblements que j'ai vécu et vous y avez tous joué un rôle. Une fraternité inébranlable s'est construite. Votre succès est mon succès. Vos échecs sont les miens. Je suis devenu un sportif où je m'attends à lire des choses écrites sur moi-même. Que ce soit la couleur de ma peau, l'endroit où j'ai grandi ou, plus récemment, la façon dont je décide de passer mon temps en dehors du terrain. Je peux recevoir la critique de ma performance toute la journée, mon pénalty n’était pas bon, il aurait dû entrer mais je ne m'excuserai jamais pour qui je suis et d'où je viens. Je n'ai pas ressenti de moment plus fier que de porter ces trois lions sur ma poitrine et de voir ma famille m'encourager dans une foule de dizaines de milliers de personnes. J'ai rêvé de jours comme ça. Les messages que j'ai reçus aujourd'hui ont été positivement accablants et voir la réponse à Withington m'a mis au bord des larmes. Les communautés qui m'entouraient toujours de leurs bras continuent de me soutenir. Je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n'ai rien d'autre, j'ai ça. Pour tous ces gentils messages, merci. Je reviendrai plus fort. Nous reviendrons plus forts. MR10 ».

Il a par la suite divulgué tous les messages de soutien que des personnes lui ont envoyé.