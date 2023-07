Angleterre : la grosse révélation de Yaya Touré sur Sadio Mané

Pour 26,8 milliards de francs CFA, Sadio Mané a quitté Southampton pour rejoindre Liverpool en 2016. Mais l’attaquant sénégalais aurait pu poser ses valises toujours dans le Nord de l’Angleterre, mais à Manchester City. À ce moment-là, en effet, une figure importante des Citizens essayait de convaincre ses dirigeants de recruter le futur double Ballon d'or.



Cette dernière se nomme Yaya Touré. Et c’est lui-même qui fait la révélation. «J’ai toujours voulu jouer avec lui (Mané)», a rapporté l’ancien milieu de terrain ivoirien sur BBC Afrique, reprise par Record, qui cite Africa Top Sports.



Touré rembobine : «Quand j’étais à City, à l’époque où il était à Southampton, je le considérais beaucoup et je demandais à certains de mes supérieurs de le signer. Mais, au final, cela ne s’est pas tout simplement pas produit.»



L’ancien joueur du Barça de poursuivre : «Après cela, Klopp a eu l’œil pour l’avoir et maintenant, regardez ce qu’il a fait pour Liverpool, il a été brillant. Je l’aime, je l’aime en tant que joueur.»