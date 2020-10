Angleterre : La Premier League à 18 clubs, la bombe venue d'Angleterre !

Liverpool et Manchester United, soutenus par d'autres clubs, ont travaillé sur un projet de réforme de la Premier League qui pourrait passer à 18 clubs, tandis que la League Cup et le Community Shield seraient supprimés.







Ce dimanche, le très sérieux Telegraph l'annonce, à l'initiative de Liverpool et de Manchester United, les deux plus grands palmarès du football anglais, un projet dénommé Big Picture est susceptible de révolutionner la Premier League, cette révolution serait même déjà soutenue par Manchester City, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Le point principal de ce projet est le passage du championnat de 20 à 18 clubs d'ici deux ans. Dans le même temps, et toujours afin de soulager le calendrier, la League Cup et le Community Shield seraient également rayés du calendrier anglais. Cette décision drastique, qui aura évidemment des répercussions sur les divisions inférieures, semble avoir déjà le soutien du patron de l'English Football League (D2, D3, D4). En échange de cela, la Premier League pourrait verser chaque saison 25% de ses recettes à l'EFL, et un versement de 270ME pour l'aider à sortir de la crise liée au covid19, tandis que la fédération anglaise empocherait de son côté 120ME.





Outre cette Premier League à 18 club, les décisions se feront désormais avec un vote limité aux neufs clubs ayant passé le plus de temps dans l'élite anglaise, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour l'instant, rien ne dit que le projet Big Picture sera adopté, mais selon le quotidien anglais l'état financier des clubs des divisions inférieures ne laisse pas vraiment de place à une autre solution que cette révolution en Premier League, et à cette redistribution es pouvoirs en échange d'une solidarité financière accrue entre les clubs. Pour rappel, dans le Big Five européen, seule la Bundesliga est limitée à 18 clubs actuellement.