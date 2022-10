Angleterre: le défenseur de Chelsea, Reece James, forfait pour le Mondial

Le défenseur de Chelsea, Reece James, blessé à un genou face à l'AC Milan, mardi, sera absent huit semaines et ne jouera donc pas le Mondial au Qatar, a indiqué le club londonien samedi.



James a "consulté un spécialiste ce week-end" et "après discussion entre toutes les parties, Reece va suivre un programme de soins et il devrait être absent huit semaines", écrivent les Blues dans leur communiqué.



Le premier match de l'Angleterre dans la compétition ayant lieu le 21 novembre, contre l'Iran, le latéral droit, qui est un titulaire régulier à ce poste en sélection, ne sera pas remis à temps.