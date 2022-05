Angleterre : Le titre de champion échappe à Liverpool

Sadio Mané et Liverpool ne seront pas champions d'Angleterre cette saison 2022. Manchester City a réussi à garder son titre au terme d'une dernière journée époustouflante.





Championne au coup d'envoi, l'équipe de Gardiola a vu Liverpool être menée dès les premières minutes. Ce qui conforte les Citizen. Mais la situation va très vite se retourner. Les Reds égalisent grâce à Sadio Mané. Quelques minutes après, City est mené, mais reste champion avec la différence de buts.





Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Mahrez vont encaisser un deuxième but, pendant que Liverpool marquait un nouveau but grâce à Salah. A cet instant du match Kloop et ses hommes sont champions.