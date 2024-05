Angleterre: Manchester City prend la tête avant l'ultime journée

Manchester City a profité de son match en retard à Tottenham (2-0) mardi pour reprendre la tête de la Premier League aux dépens d'Arsenal avant l'ultime journée, et tutoyer le rêve d'un quatrième titre d'affilée, une série jamais réalisée en Angleterre.