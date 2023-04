Angleterre: Manchester United Newcastle et Tottenham engrangent, Lampard déçoit à Chelsea

Tous trois vainqueurs de leurs matches, Newcastle, Manchester United et Tottenham continuent leur course effrénée à la Ligue des champions, alors que Frank Lampard a raté son retour à Chelsea, samedi, pour la 30e journée de Premier League.





Manchester conquérant mais perd Rashford





Après sa victoire contre Brentford en milieu de semaine (1-0), Manchester a enchaîné contre Everton avec un but d'Anthony Martial, mais aussi une blessure pour Marcus Rashford.





Provisoirement 3e avec 56 points après leur victoire, les Red Devils sont repassés -- à la différence de buts -- derrière Newcastle. Les deux équipes ont trois longueurs d'avance sur Tottenham qui compte un match en plus.





Les Red Devils ont cependant attaqué le match pied au plancher avec 21 tirs dont six cadré lors du premier acte, mais seul Scott McTominay a trouvé le chemin des filets à la 36e minute.





Si Everton a resserré les vis en seconde période, Manchester a fini par faire le break, Rashford servant Martial, entré à l'heure de jeu, pour le 2-0 (70e).





Old Trafford a ensuite ovationné Christian Eriksen, entré en jeu pour son retour de blessure juste après ce second but, mais il tremble pour Rashford, sorti en boitant bas (58e), apparemment touché aux adducteurs.





"Il faut attendre pour voir ce que c'est et à quel point c'est grave. Mais ça ne sent pas bon", a admis Ten Hag au micro de BT Sports au sujet de l'attaquant, auteur de 28 buts toutes compétitions confondues cette saison.





Newcastle tient le rythme





Mis sous pression par la victoire de United et mené au score par Brentford, Newcastle a montré qu'il avait le caractère pour prétendre à une place en C1 en allant prendre trois points importants.





Brentford avait pris le meilleur départ, obtenant un pénalty accordé à la demi-heure de jeu, mais Ivan Toney, qui n'avait raté aucun de ses 24 précédentes tentatives dans l'exercice, a tiré trop mollement pour tromper Nick Pope.





Ce n'était que partie remise, puisque un second pénalty dans le temps additionnel a permis à Toney, en frappant dans la même direction mais plus fort et plus haut, de se rattraper, même si Pope était parti du bon côté (1-0, 45+1).





Les Magpies ont pourtant réussi à renverser la vapeur en sept minutes, sur un but contre son camp du gardien David Raya (1-1, 54e) et sur une frappe superbe d'Alexander Isak en pleine lucarne (1-2, 61e).





Tottenham s'accroche





Avec un arbitrage très contestable -- deux buts refusés et un pénalty non-sifflé pour Brighton --, Tottenham a récupéré trois points presque miraculeux contre Brighton.





Le but à la 10e minute de Son Heung-min ne devait rien à personne avec une superbe frappe enveloppée du droit dans la lucarne opposée qui était la 100e réalisation en Premier League du Sud-Coréen, une barre qu'il est le premier joueur asiatique à atteindre.





Après une égalisation refusée à Kaoru Mitoma (17e), Lewis Dunk, libre de tout marquage au deuxième poteau, sur corner, a remis les équipes à égalité (1-1, 35e).





Après le deuxième but refusé aux Seagulls, par Danny Wellbeck (57e), les esprits se sont échauffés au point que les deux entraîneurs Roberto de Zerbi et Cristian Stellini ont été expulsés (59e).





Et quelques secondes après le pénalty refusé à Mitoma pour une faute de Pierre-Emile Hojbjerg, Harry Kane, trouvé sur un centre en retrait à l'entrée de la surface, n'a eu aucun état d'âme pour donner la victoire aux siens (2-1, 79e).





Le retour de Lampard fait flop





Rappelé cette semaine au chevet de son club de toujours, Chelsea, Frank Lampard n'a pas eu l'impact espéré avec une défaite (1-0) chez Wolverhampton.





Plus que la défaite, qui laisse Chelsea à la 11e place, juste devant leur adversaire du jour, mais qui est à huit longueurs, c'est la prestation très pauvre des Blues (1 tir cadré) qui donne peu de raisons d'espérer à quatre jour d'un déplacement à Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions.





AFP