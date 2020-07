Angleterre : Manchester United s'impose sur le terrain de Crystal Palace et s'accroche à Leicester

Manchester United, sans être transcendant, a signé un succès important ce jeudi soir sur la pelouse de Crystal Palace (0-2). Les Red Devils reviennent à égalité de points avec Leicester, leur principal rival dans la course à la Ligue des champions.

Une saison se joue souvent sur des détails et si Manchester United parvient à accrocher la 4e place, synonyme de Ligue des champions, les Red Devils se souviendront sans doute de ce but de Jordan Ayew, refusé ce jeudi soir à Crystal Palace, pour un hors-jeu ridiculement jugé au millimètre par le VAR. Dans l'esprit, ce but aurait dû être accordé à Ayew. Il aurait sans doute permis à son équipe, qui a livré un match généreux, de se relancer. Dans les faits, MU a signé sa cinquième victoire depuis la reprise (0-2) et recollé à Leicester, vainqueur un peu plus tôt de Sheffield United (2-0).









Indigents en première période, les Mancuniens ont réussi à marquer sur leur seul tir cadré en première période, grâce à un exploit individuel de Marcus Rashford. Trouvé par Bruno Fernandes, Rashford a éliminé Sakho sur son contrôle avant de ridiculiser la défense de Palace et de tromper Guaita, le gardien adverse (45e+1), pour inscrire son 17e but de la saison.





Les joueurs londoniens ont eu les meilleures occasions de la rencontre, mais ont clairement manqué de réalisme et sont tombés sur un bon De Gea. Le gardien espagnol s'est montré attentif face à Zaha (2e), puis Ayew (40e) et sur le coup franc de Milivojevic qui prenait le chemin de la lucarne (45e+3). S'il s'est incliné sur le but injustement refusé à Ayew (55e), il s'est encore parfaitement couché sur la frappe de McArthur (60e) et a une nouvelle fois mis Zaha en échec (90e).





Une finale avec Leicester lors de la 38e journée





C'est finalement le talent de Bruno Fernandes qui a permis à MU de faire la différence. Après avoir touché le poteau (74e), le milieu portugais a décalé Rashford qui a servi Anthony Martial, beaucoup moins discret que Paul Pogba. Le Français a aussi marqué son 17e but de la saison (78e) et blessé involontairement Van Aanholt, évacué sur civière.





United a gagné le droit de continuer à rêver de la Ligue des champions, tout en espérant un faux pas de Chelsea, qui compte un point de plus, et de Leicester. Mercredi prochain, les hommes d'Ole Gunner Solskjaer, qui eux n'ont pas le droit à l'erreur, recevront West Ham avant leur finale lors de la 38e journée face à Leicester.





Southampton et Brighton se neutralisent





Dans l'autre match de la soirée, Southampton et Brighton n'ont pas su se départager (1-1). Les visiteurs ont ouvert la marque par l'attaquant français Neal Maupay (17e), mais Danny Ings a égalisé en seconde période (66e).