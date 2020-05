Angleterre : Messi est indétrônable, Klopp console Cristiano Ronaldo

Bien placé pour juger les meilleurs joueurs au monde, le manager de Liverpool Jürgen Klopp place Lionel Messi au-dessus de Cristiano Ronaldo. Et ce malgré son admiration pour le Portugais.







Déçu des résultats du Ballon d’Or en décembre dernier, lorsque Lionel Messi avait été sacré pour la sixième fois, Jürgen Klopp sait rester objectif lorsqu’il évoque le maître à jouer du FC Barcelone. Le manager de Liverpool aurait aimé que le trophée revienne à l’un de ses joueurs, mais cela ne l’empêche pas de situer l’Argentin devant tout le monde. Y compris devant l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo.





« Pour moi, Lionel Messi est le meilleur mais je ne pourrais pas admirer Cristiano Ronaldo plus que je ne le fais déjà, a commenté l’Allemand lors d’un échange avec la chaîne YouTube Freekickerz. Nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre. Messi a des aptitudes physiques plus basses depuis sa naissance. Si vous pouviez dessiner le joueur parfait, il aurait la taille de Cristiano Ronaldo, il pourrait sauter et courir aussi haut ou vite que Ronaldo peut faire. Et si l'on ajoute son attitude et son professionnalisme, il ne peut rien améliorer. »





CR7 est « incroyable » mais…





« Et de l'autre côté, il y a le petit Messi qui rend tout si simple, a comparé le coach des Reds. Et donc je l'aime peut-être un peu plus en tant que joueur sur le terrain. Mais Cristiano est aussi un joueur absolument incroyable. C'est vraiment difficile donc, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous deux laissé leurs empreintes depuis si longtemps. Il y a aussi des joueurs plus jeunes qui ont un potentiel similaire, mais le faire aussi longtemps est encore plus incroyable. » Reste à savoir si leur suprématie est terminée.