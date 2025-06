Angleterre – Sénégal : les notes des joueurs, El Hadji Malick Diouf excellent, Édouard Mendy décisif

L’équipe nationale du Sénégal a remporté un match amical de prestige face à l’Angleterre (3-1). Sur la pelouse de Nottingham Forest, les hommes de Pape Bouna Thiaw ont répondu présents dans cette rencontre très attendue. Privés de leur star Sadio Mané et menés dès la 7e minute après un but d’Harry Kane, les partenaires de Kalidou Koulibaly ont su réagir pour renverser les Three Lions. Dans cette prestation de haut niveau, El Hadji Malick Diouf, excellent dans les deux surfaces, et Édouard Mendy, décisif dans les cages, ont été sans doute les meilleurs Sénégalais.









Les notes des joueurs sénégalais





Édouard Mendy : 8/10





Début de match compliqué pour l’ancien gardien de Chelsea, qui repousse maladroitement un tir de Gordon dans les pieds de Kane, lequel ouvre le score (7e). En seconde période, il se montre impérial avec deux parades décisives face à Rodges (65e) et Bukayo Saka (67e). Une belle prestation pour l’expérimenté gardien de but de 33 ans.









Krépin Diatta : 5/10





Positionné sur le flanc droit de la défense, le Monégasque a semblé en difficulté, surtout sur le plan défensif. Peu inspiré offensivement, il a néanmoins su limiter l’impact des attaques anglaises dans les 20 dernières minutes grâce à son expérience. Il peut mieux faire.









Moussa Niakhaté : 7/10





Pour son retour à Nottingham Forest, où il a évolué de 2022 à 2024, Moussa Niakhaté a livré une prestation solide. Propre dans ses relances, efficace dans ses interventions, il s’est distingué par un tacle rageur sur Rogers (79e). Une copie convaincante pour le défenseur central de l’Olympique Lyonnais.









Kalidou Koulibaly : 6/10





Moins précis dans ses relances, le capitaine des Lions a compensé par un excellent placement. Présent dans les duels aériens, il a été précieux défensivement. Offensivement, il s’est illustré en offrant le deuxième but à Habib Diarra (62e). Un match correct pour l’ancien roc de Naples.









El Hadji Malick Diouf : 9/10





De retour de blessure, le latéral gauche du Slavia Prague a été impressionnant. Solide défensivement, tranchant offensivement avec de nombreux centres dangereux, il a réalisé un match complet. À seulement 20 ans, il s’impose déjà comme un cadre en puissance en sélection. Sans doute le meilleur Sénégalais dans ce match.









Idrissa Gana Gueye : 7/10





À l’image de sa saison avec Everton, Gana Gueye a été précieux. Omniprésent dans les transitions, il a tenté sa chance à deux reprises en début de match. À 36 ans, il continue d’apporter sa rigueur et son expérience, comme sur l’action menant à l’égalisation grâce à une belle ouverture vers Jackson. L’ancien de l’Académie Diambars semble retrouver une seconde jeunesse.









Lamine Camara : 7/10





Mal embarqué avec une perte de balle décisive sur le but anglais (7e), il s’est bien rattrapé ensuite. Très bon dans l’utilisation du ballon, il a brillé par sa qualité technique. Sa passe décisive pour le troisième but de Sabaly (90+3) montre qu’il a progressé dans le dernier geste. Bon également dans le pressing, il a été très important en fin de match.









Habib Diarra : 8/10





Pour son retour en sélection, le capitaine de Strasbourg a brillé. Positionné en meneur de jeu, il s’est montré audacieux dans ses initiatives et très utile dans la conservation du ballon. Buteur sur le deuxième but sénégalais, il a aussi fait un gros travail défensif. Remplacé par Pape Gueye (71e), qui a apporté sa puissance physique.









Iliman Ndiaye : 7/10





Très actif et technique, Iliman Ndiaye a semé le doute dans la défense anglaise. S’il a manqué de précision dans le dernier geste, il a constamment pesé sur le jeu. En l’absence de Sadio Mané il a été incontestablement le leader technique du Sénégal dans ce match.





Nicholas Jackson : 6/10





Bousculé en début de match face à ses coéquipiers de Chelsea, Chalobah et Colwill, il a su se reprendre. Son centre parfait permet à Ismaila Sarr d’égaliser (40e). Moins en vue en seconde période, mais précieux dans le pressing. Remplacé par Boulaye Dia (81e).









Ismaila Sarr : 7/10





En forme avec Crystal Palace, Sarr s’est encore montré utile. Très mobile et impliqué, il aurait pu égaliser plus tôt sur un centre de Diouf (15e). Malgré quelques imprécisions, il a inscrit un but important (40e), confirmant sa régularité. Remplacé à la 70e minute par Cheikh Tidiane Sabaly, auteur du troisième but des Lions dans les derniers instants (90+3).