Angleterre-Sénégal (1-3) : un record intact pour les Lions, une fin de série pour Édouard Mendy

Le Sénégal a battu (3-1) l’Angleterre en amical, mardi 10 juin à Nottingham. Il s’agit de la première victoire d’une équipe africaine devant le Three Lions. De plus, souligne Le Quotidien, en signant ce succès net et sans bavure, les Lions détiennent le plus grand nombre de matchs sans défaite. Ils sont restés invaincus depuis 22 sorties. Les hommes de Pape Thiaw sont suivis par l’Espagne, qui compte 20 matchs sans défaite, souligne le journal.