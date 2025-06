Angleterre -Sénégal : Tuchel critique une réaction de Bellingham, après la défaite des Three Lions

C’est historique pour le Sénégal et pour l’Afrique ! Les Lions ont battu les Three Lions de l’Angleterre, mardi dernier, au City Ground, devenant ainsi la première nation africaine à triompher de cette équipe européenne. Le score est en plus sévère : 3-1.



Au cours de ce match palpitant, des faits de jeu marquants ont attiré l’attention du public, comme ce 2e but égalisateur refusé à Jude Bellingham. Le joueur du Real Madrid n’a pas du tout apprécié cette décision arbitrale.



Il a ruminé sa frustration jusqu’au terme de la rencontre. Même au coup de sifflet final, on l’a vu donner un violent coup de pied dans une bouteille d’eau. Il a également crié sur le juge de touche.



« Ma mère » n’aurait pas apprécié voir ça



Cela n’a pas plu à son sélectionneur Thomas Tuchel. Dans un entretien accordé à TalkSport, l’Allemand a laissé entendre que son comportement pourrait intimider ses coéquipiers.



« Parfois , on voit sa colère et son feu et cela se manifeste d’une manière qui peut être rebutante, par exemple, pour ma mère quand elle est assise devant la télévision. Ce côté tranchant doit être canalisé vers l’adversaire, vers notre objectif et non pas pour intimider ses coéquipiers ou être agressif envers ses coéquipiers ou les arbitres » a réprouvé le technicien allemand.



La carotte après le bâton



Il a ensuite tressé quelques lauriers à l’Anglais : « Je pense qu’il est un atout que nous apprécions et dont nous avons besoin, si nous voulons réaliser de grandes choses…Globalement, nous sommes très heureux de l’avoir. C’est un garçon spécial, gentil, très ouvert et très intelligent. Il est très facile à gérer pour l’instant. On ne pourra pas gagner la Coupe du monde sans lui. »