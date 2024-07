ANGLETERRE-SLOVAQUIE: L'INSULTE ÉTONNANTE DE DECLAN RICE ENVERS LE SÉLECTIONNEUR SLOVAQUE APRÈS UNE ALTERCATION





Le milieu de terrain des Three Lions, Declan Rice, n'a pas apprécié que le sélectionneur slovaque, Francesco Calzona, aille se plaindre du comportement des joueurs anglais en fin de match. Un vif échange entre les deux hommes a donné lieu à des insultes.





aRevenue de très loin, l’Angleterre n’est pas passée loin de la catastrophe contre la Slovaquie (2-1 a.p), en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Longtemps menés, les Three Lions se sont fait très peur, arrachant la prolongation dans les dernières secondes du temps additionnel grâce à la magnifique égalisation du sauveur Jude Bellingham, d’un retourné acrobatique. Les Anglais ont fini par renverser la Slovaquie qui y aura cru jusqu’au bout du temps réglementaire, avant que la rencontre ne finisse par lui échapper. Dès le début de la prolongation, Harry Kane a mis KO de la tête de valeureux Slovaques (91e).





"Il s'est excusé"





Cruel, le scénario a laissé un goût amer aux joueurs slovaques qui sont pour la plupart restés prostrés sur la pelouse, abattus, à l’image du Parisien Milan Skriniar. Tandis que ses joueurs contemplaient l’étendu de leur désarroi, le sélectionneur Francesco Calzona s’est lui dirigé vers les arbitres pour se plaindre de la stratégie des Anglais qui a consisté à gagner du temps en fin de match. C’était sans compter sur Declan Rice qui a cherché à s’interposer. Furieux, Calzona a repoussé le joueur d’Arsenal qui s’en est offusqué. Le ton est monté.





Une altercation au coup de sifflet final a opposé Declan Rice au sélectionneur de la Slovaquie, Francesco Calzona, le 30 juin 2024, à Gelsenkirchen © @IconSport