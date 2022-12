Angleterre: Southgate maintenu à son poste de sélectionneur

Gareth Southgate, Coach Angleterre

Gareth Southgate est maintenu au poste de sélectionneur de l'Angleterre dans l'optique des qualifications à l'Euro-2024, a indiqué dimanche la Fédération anglaise, une semaine après l'élimination des Three Lions en quart de finale du Mondial contre la France (2-1).





Après cette grosse déception, au terme d'un match très disputé contre les Bleus, le technicien anglais avait laissé la question en suspens. "On a besoin d'un peu de temps pour que chacun prenne les bonnes décisions", avait-il expliqué.





Dimanche, dans un tweet, le patron de la Fédération anglaise Mark Bullingham a confirmé à son poste le sélectionneur, dont le contrat actuel court jusqu'en décembre 2024.





Il "mènera notre campagne en vue de l'Euro-2024.... Gareth et (son assistant) Steve Holland ont toujours eu notre plein soutien et nos préparatifs pour l'Euro débutent maintenant", a ajouté Bullingham.





L'Angleterre court depuis 1966 après un titre mondial, ou même continental. Nommé après l'Euro-2016, Gareth Southgate est parvenu à hisser les Three Lions en demi-finale du Mondial russe en 2018, avant de s'incliner en finale de l'Euro l'an dernier à Londres contre l'Italie (1-1 a.p.).