Angleterre : Wenger et Ferguson intronisés au Hall of fame de la Premier League

Arsène Wenger, le légendaire entraîneur d'Arsenal, a été intronisé au Hall of fame de la Premier League. Le Français y figure aux côtés de son rival de longue date, Sir Alex Ferguson, les deux hommes devenant les premiers managers à recevoir la plus haute distinction individuelle décernée par la Ligue. « Les 22 saisons d'Arsène à la tête de notre équipe constituent un record en Premier League. Il a remporté le titre à trois reprises et est entré dans l'histoire en 2003/04 lorsque les Invincibles sont restés invaincus pendant toute la campagne. Arrivé en 1996 comme l'un des premiers entraîneurs étrangers du football anglais, son impact a été instantané et remarquable. Il a relevé le niveau grâce à une philosophie révolutionnaire et à un engagement à pratiquer un football attrayant et offensif, et a remporté son premier championnat en 1997/98, à la fin de sa première saison complète avec nous », rappelle le site d'un club qu'il a dirigé pendant 828 matches de Premier League (dont 476 victoires et 199 nuls).







Arsène Wenger a été élu manager de la saison en 1998, 2002 et 2004.





Le Français a croisé le fer pendant une quinzaine d'années avec Sir Alex, arrivé lors de la saison 1992-1993, resté 26 ans à la tête de «ManU», qui, avant lui, n'avait plus été champion d'Angleterre depuis 1967. L'entraîneur qui possède le plus de titres dans l'histoire de la Premier League (13) a pris sa retraite en 2013.





«Une telle reconnaissance, c'est un honneur», a déclaré l'ancien entraîneur, aujourd'hui âgé de 81 ans. «Mais il ne s'agit pas que de moi en tant que personne. C'est aussi la récompense du travail réalisé à Manchester United, du lien créé tout au long de ces années. Je suis fier pour le club, les entraîneurs et mes joueurs».





«Partager tout cela avec Sir Alex est un grand honneur pour moi, a souligné Arsène Wenger. Nous sommes comme deux boxeurs. On s'est battu et on a fait la route ensemble. Au final, il y a du respect. Ce sera l'occasion de nous retrouver, de boire du bon vin et de se rappeler nos vieilles bagarres».