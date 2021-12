Annulation probable du combat BG2-Boy Niang 2 : «Après sa défaite d’hier, Boy Niang devra faire ses preuves pour…» (Aziz Ndiaye)

Vers l

Un combat Boy Niang 2 vs Balla Gaye 2 est à revoir, après la défaite, hier, du lutteur de Pikine. En tout cas, un gros nuage plane sur cette affiche, même si le contrat liant les deux parties au promoteur Gaston Mbengue a déjà été paraphé.





Pour le staff du Lion de Guédiawaye, les choses sont claires : «Balla Gaye ne servira pas d’ascenseur à Boy Niang 2 pour se relancer, après deux défaites d'affilée.»





Interpellé sur la question hier, lors de la soirée "Face-à-Face" entre Balla Gaye 2 et Bombardier, le manager du fils de Double Less, Aziz Ndiaye, a été formel : «Après ses deux défaites (contre Lac 2 et celle d’hier contre Tapha Tine), Boy Niang 2 devra faire ses preuves pour espérer lutter avec Balla Gaye 2. C’est cela qui est logique. En lui souhaitant de croiser d’autres lutteurs et de décrocher d’autres victoires pour se refaire une santé» sportive.