[Avis d’expert] Ansou Diédhiou, coach du Casa Sports : “Si Aliou Cissé réussit son casting, le Sénégal peut bien s’en sortir contre l’Équateur”

Ansou Diedhiou, Coach Casa Sport

Le Sénégal affronte l’Équateur, ce mardi, pour une rencontre décisive dans l’optique de la qualification pour les huitièmes de finale. Ansou Diédhiou dévoile les ingrédients pour rivaliser contre l’équipe sud-américaine.





Quelle est votre analyse de la prestation des Lions contre le Qatar ?





A mon avis, les Lions ont joué leurs cartes et ils ont répondu aux aspirations de l’entraîneur qui avait besoin de gagner pour reprendre sa confiance et tenter d’augmenter les chances de se retrouver au deuxième tour en cas d’une bonne victoire au troisième match. Ce n’était pas évident pour une équipe qui revient d’une défaite. L’absence de Sadio Mané qui était non seulement le buteur mais le passeur également, se fait sentir à chacune de nos rencontres. Et il est difficile de se passer d’un tel joueur, il faut le dire. Sinon, le contenu continuera de faire débat même si la finalité, qui est la victoire, reste le meilleur argument pour une équipe qui dispute une compétition de ce niveau.





“Contre l’Équateur, il faudra être costaud, réaliste, et beaucoup bouger avec et sans le ballon”





On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Doit-on reconduire la même composition de départ contre l’Équateur ?





Seul le sélectionneur qui s’entraîne avec les joueurs au quotidien sait qui est apte à jouer et qui ne l’est pas. Mais de l’œil du technicien que j’ai, je pense qu’il y a des profils à revoir pour retrouver l’équilibre que nous avions eu en deuxième période ; et nous en avons besoin face à l'Équateur. Ce sera une rencontre où il faudra être costaud, réaliste, et beaucoup bouger avec et sans le ballon. Si Aliou Cissé réussit son casting, le Sénégal peut bien s’en sortir.





L’entrée de Iliman Ndiaye a marqué les esprits. Qu’en avez-vous pensé ?