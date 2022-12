Ansu Fati au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a trahi le FC Barcelone

Influent en interne, Lionel Messi aiderait le Paris Saint-Germain à s’attacher les services d’Ansu Fati, au détriment du FC Barcelone.







Sous l’impulsion de Kylian Mbappé, le duo composé de Luis Campos et Christophe Galtier a pris les commandes au Paris Saint-Germain et c’est un total de six joueurs qui a débarqué l’été dernier pour renforcer l’effectif parisien. Un mercato qui s’est néanmoins ponctué par un échec au goût amer alors qu’un offensif de renom, notamment dans l’axe, était recherché. Si Marcus Rashford est ciblé, la direction parisienne se focaliserait sur d’autres prospects prometteurs.