Antonio Conte en pole pour entraîner Tottenham

Selon la presse anglaise et italienne, Antonio Conte est le favori pour remplacer Nuno Espirito Santo sur le banc de Tottenham.



Alors que Tottenham a annoncé le départ de Nuno Espirito Santo ce lundi, après seulement 17 matches dirigés, la presse anglaise et italienne annonce qu'Antonio Conte est le favori pour le remplacer. Libre depuis son départ de l'Inter Milan cet été, Conte était annoncé ces dernières semaines comme un possible remplaçant d'Ole Gunnar Solskjaer, finalement toujours en poste à Manchester United.



Il pourrait finalement rejoindre Londres, et serait le choix numéro 1 du directeur sportif Fabio Paratici. Le Guardian parle de « discussions avancées » et assure que la direction des Spurs est confiante sur ce dossier. Les noms de Paulo Fonseca, Graham Potter et de Sergio Conceiçao ont également circulé ces dernières heures.



Antonio Conte serait arrivé à Londres dans l'après-midi, ce lundi. Un contrat jusqu'en 2023 (avec une année supplémentaire en option) est évoqué, et un salaire de 15M€/an a filtré dans plusieurs médias.