Après Algérie-Cameroun: L’arbitre gambein Bakary Gassama au cœur d’une nouvelle polémique

Nouvelle polémique autour de l'arbitre Gambien Bakary Gassama

Bakary Gassama, l'arbitre qui a créé la polémique pour le barrage entre l'Algérie et le Cameroun, le 29 mars dernier, pour la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022, se retrouve de nouveau au centre des critiques lors d'un match africain. En effet, au sifflet pour une demi-finale de la Coupe de la CAF entre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et le club libyen d'Al Ahli Tripoli, Gassama a été clairement pointé du doigt après la rencontre, qui s'est soldée par une victoire (1-0) des Libyens, insuffisante après le succès 2-0 de l'aller pour les Pirates, rapporte Onze Mondial.





En cause notamment, un penalty d'abord accordé à Al Ahli et finalement annulé en première période, ou encore une autre faute grossière de l'équipe sud-africaine sur laquelle Gassama n'a pas bronché. De quoi pousser le club libyen à gratifier, non sans ironie, Gassama homme du match de la rencontre.