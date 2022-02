Après la victoire des Lions à la Can: La Fsf prépare la succession de la génération Sadio Mané

Augustin Senghor veut une nouvelle génération de joueurs

Le noyau de l’équipe nationale du Sénégal qui a remporté le Can 2021 est composé de la génération de Sadio Mané, qui avait participé aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et Augustin Senghor, président de la Fsf et son équipe veulent composer une nouvelle génération aux prochains JO, qui pourra sans doute, assurer la relève.





‘’Nous envisageons, comme la bande à Sadio Mané en 2012, qu’une autre génération de footballeurs nous représente aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C’est tout un programme de partenariat, relation avec l’olympisme à travers le Cnoss, qui sera à coup sûr un partenariat gagnant’’, a fait savoir Augustin Senghor dans les colonnes de Record.