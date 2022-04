Après les incidents contre le Sénégal : La Fédé égyptienne de foot n'en démord pas et va organiser...

Les égyptiens ne démordent pas

Les dirigeants du football égyptiens ne digèrent toujours pas l'élimination des "Pharaons" après le match de barrages de la Coupe du monde Qatar 2022, l'opposant au Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.





En effet, après s'être plaint des coups de lasers auprès de la FIFA, l'Egypte compte accueillir une conférence mondiale sur la sécurité et la sûreté en octobre prochain.