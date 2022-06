Après Sadio Mané : Le Bayern sur la piste d'un autre cadre des Lions...

Le Bayern Munich ne semble pas encore dire son dernier mot sur le marché des transferts.



En effet, après trois nouvelles recrues, dont Sadio Mané, le club munichois serait également intéressé par le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly.



Selon bavarianfootballworks, le joueur emblématique de Naples est dans la liste des défenseurs ciblés par Nagelsmann, en même temps que Matthijs De Ligt (Juventus) et Gleison Bremer (Torino Fc).



A noter que lors des précédents mercatos, le Bayern Munich avait cherché à signer ce défenseur central, mais les dirigeants de Naples avaient réussi à résister à tous les prétendants.



Cependant, avec l’arrivée de Sadio Mané, les choses pourraient changer et la chance pourrait tourner en faveur du club bavarois.



Selon le site d'informations sportives sénégalais wiwsport.com, le Bayern a trois cibles pour sa charnière centrale dont Kalidou Koulibaly.



Pour rappel, le Bayern Munich va faire la présentation officielle de son équipe le 16 juillet prochain et veut signer un défenseur central d’ici là.