Après son retour “inattendu”, un premier “Clasico” pour Eden Hazard?

Eden Hazard , joueur Real Madrid

Eden Hazard a surpris tout le monde vendredi dernier. Trois semaines seulement après l’annonce de sa blessure au psoas, le Diable Rouge a pris part à la séance d’entraînement collective du Real Madrid. Aucune date d’indisponibilité n’avait été communiquée jusque-là et les rumeurs d’opération, insistantes il y a trois semaines à peine, laissaient présager une absence plus longue. Pas retenu pour le match de Ligue des Champions contre Liverpool, le Brainois peut en revanche espérer figurer dans le groupe appelé à défier le Barça le week-end prochain.





À nouveau écarté des terrains à la mi-mars en raison d’une blessure au psoas, Eden Hazard a envisagé une opération. L'objectif? Enlever la plaque en métal placée à la cheville droite, la cause de ses couacs physiques à répétition, selon lui. Une option pas retenue, au final.





Le 20 mars dernier, une réunion Zoom a eu lieu entre les membres du personnel médical du Real Madrid et leurs homologues de l’équipe nationale belge. Un consensus est trouvé pour une approche conservatrice. Le mot d’ordre: prendre le temps. Entre le 20 et 25 mars, Eden est de retour pour quelques jours en Belgique. Pris en charge par l’équipe de Lieven Maesschalck, il peaufine sa rééducation. Une semaine plus tard, il retrouve le terrain d’entraînement. Un timing qui a surpris tous les observateurs.





Come-back contre le Barça?

Pas appelé pour le match de Ligue des Champions de ce mardi soir contre Liverpool, l’ancien Lillois pourrait très bientôt voir son nom apparaître sur la liste de Zinédine Zidane. Dès le week-end prochain pour le choc contre le Barça? Depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard n’a pas encore eu la chance de disputer un Clasico.





“Le plus important est qu’il soit serein au sujet de son retour et qu’il ait totalement récupéré”, avance prudemment le coach français. “Je ne crois pas que son retour de la dernière fois a été précipité car les sensations étaient bonnes (...) Nous ne prenons jamais aucun risque (...) Nous allons y aller petit à petit. Nous verrons quand Eden pourra être avec nous, mais pour le moment ce n’est pas le cas”.