Après une belle moisson de médailles à Freetown : Les boxeurs sénégalais s’estiment snobés

Contrairement aux Cap-verdiens classés seconds des Championnats de la Zone 2 de boxe anglaise à Freetown (Sierra Leone), et reçus avec les honneurs par leurs autorités locales, les boxeurs sénégalais revenus avec 17 médailles (11 en or, 4 argent et 2 bronze), auteurs de la plus grosse moisson de médailles n'ont pas été accueillis par les autorités étatiques.





Papa Mamadou Sow, médaillé d’argent lors de la compétition en Sierra-Léone déplore l’indifférence de leur ministère de tutelle. « Ce n’était pas facile de remporter le tournoi mais nous nous sommes bien préparés avant de nous rendre à Freetown et cela nous a permis d’obtenir ce résultat. Nous sommes la première génération à gagner autant de médailles dans l’histoire de la boxe sénégalaise. Nous méritons que le ministre des Sports, Matar Ba, ou le Président de la République nous reçoivent, car nous sommes les seuls boxeurs sénégalais à avoir réalisé cet exploit. Cela fait maintenant plus de 10 jours que nous sommes revenus de Freetown mais nous n’avons eu aucune réaction des autorités étatiques », a regretté le boxeur sénégalais.





Pour Papa Mamadou Sow, la marque de reconnaissance du ministère des Sports ou du Président Macky Sall serait, pour eux, une sorte de motivation et d’encouragements. Il a, par la même occasion, remercié le président de la fédération sénégalaise de boxe, Mamoune Sène, qui n’a ménagé aucun effort pour les mettre dans de très bonnes conditions.





Le président de la Fédération sénégalaise de boxe, Mamoune Sène, joint au téléphone par Seneweb, pense que ce sont les boxeurs, qui étaient au front donc c’est eux qui méritent des hommages : « Depuis notre retour de la Sierra Léone, je ne cherche pas à être reçu par les autorités mais ce sont les boxeurs qui le veulent, car c’est eux qui étaient sur le ring. Et je pense qu’ils le méritent parce qu’ils se sont vraiment battus pour remporter ces médailles »