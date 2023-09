Arabie saoudite : il ne faut pas rater le choc Sadio Mané-Édouard Mendy ce soir

Pour le compte de la 7e journée de la Saudi Pro League (Arabie saoudite), Al-Nassr reçoit Al-Ahli, ce vendredi à partir de 18 heures (GMT). Il s’agit du choc entre le 5e (Al-Ahli) et le 6e du classement de l’élite saoudienne. Un duel entre Lions : l’attaquant Sadio Mané (Al-Nassr) face au gardien Édouard Mendy.



Si l’ancien joueur du Bayern Munich (6 buts en 6 matches) cherchera à améliorer ses statistiques, l’ex-dernier rempart de Chelsea (déjà 9 buts pris, juste 2 clean-sheets) voudra, de son côté, se rassurer.



Édouard Mendy a jusque-là eu de la réussite face à Sadio Mané. Stades, qui a fait un focus sur cette rencontre dans son édition de ce vendredi, rappelle qu’il n’a encaissé qu’un but en cinq matches contre son coéquipier en sélection lorsqu’ils jouaient tous les deux en Angleterre, respectivement pour les Blues et les Reds.