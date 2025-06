Arabie Saoudite : Selon The Mirror, les dirigeants d'Al Nassr ont demandé à Sadio Mané de...

Avec 18 buts en 47 matchs (un de moins que lors de sa première saison), Sadio Mané a réalisé une saison plutôt réussie avec Al-Nassr. Pourtant, le Sénégalais pourrait quitter le club durant ce marché des transferts.





Selon les informations du journal britannique The Mirror, les dirigeants de Al-Nassr ont informé Sadio Mané et ses représentants qu'ils ne comptent pas sur lui pour la saison à venir. Le club saoudien souhaiterait reconstruire son équipe avec d'autres stars. Le journal anglais ajoute que les dirigeants du club ont autorisé le footballeur sénégalais à se chercher d'ores et déjà une porte de sortie.





La saison dernière, on se rappelle que Sadio Mané était également proche de quitter Al-Nassr selon les médias saoudiens. Le nom du club de Karim Benzema, Al-Ittihad, avait fuité. Finalement, le Champion d'Afrique 2022 est resté dans le club de Riyadh.