Arbitrage budgétaire : la décision prise par Khady Diène Gaye

Le Sénégal ne participera pas au Championnat du monde par équipes de jeu de Dames prévu du 1er au 8 mai prochains au Portugal. Et pour cause, souligne le quotidien sportif Stade, les damistes ont déclaré forfait suite à une notification du ministre de tutelle, Khady Diène Gaye, au président de la Fédération sénégalaise de jeu de dames (FSJD), Adama Guèye.



« C’est la première fois que le championnat du monde se tient sans le Sénégal. Le ministre des Sports nous a dit qu’on n’a pas déposé le dossier à temps pour la compétition, que le budget de la compétition n’a pas été pris en compte, lors de l’arbitrage », regrette celui-ci.



Guèye d’ajouter : « C’est la ministre même qui m’a écrit pour me le notifier. Or, j’ai déposé le dossier pour la compétition avant le 31 décembre. »



Mais, concède-t-il, « la compétition était programmée initialement en Républicaine dominicaine. Vu l’éloignement du pays, les billets d’avion qui coûtent 2,8 millions de francs CFA, par personne alors qu’on devrait déplacer cinq personnes, c’était vraiment excessif. »



Il poursuit : « Le ministère nous avait demandé de revoir cela. Et le temps de revoir cela, la Fédération mondiale a retiré l’organisation à la République dominicaine pour la confier au Portugal. Du coup, j’ai écrit une fiche technique administrative en février pour le signaler. »



Guèye confie, qu’entre temps, le changement de régime survenu après la Présidentielle du 24 mars dernier a accru les lourdeurs administratives.



Selon lui, après l’Open de Bourges du 22 au 28 avril, en France, « faute de visa », c’est le deuxième tournoi que le Sénégal rate, cette année. Ses démarches pour tenter de lever ces blocages sont restées vaines car révèle-t-il : « Je suis même allé jusqu’à demander une assistance administrative pour des visas pour aller à la compétition (Portugal 2024) mais toutes les portes sont fermées. »