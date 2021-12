Arène Nationale : Papa Sow gravement blessé lors d’une altercation avant son combat face à Siteu

Une rixe entre supporters des deux camps dans l’Arène Nationale a conduit à la blessure de Papa Sow avant son combat face à Siteu ce dimanche soir.



Une querelle entre supporters de Papa Sow et Siteu a éclaté dimanche soir à l’Arène Nationale, bien avant l’affrontement des deux lutteurs. Le nouveau maître de Jambar Wrestling Academy a d’ailleurs été blessé au moment qu’il effectuait ses échauffements, rapporte iGFM.



Toujours d’après la même source, l’ancien de l’écurie de Fass aurait été gravement sonné au visage par un tambour. Beaucoup saignant, il aurait été conduit chez un médecin. Des scènes malveillantes qui mettent en doute la tenue de ce combat organisé par Gaston Production.



Wiwsport peut d’ailleurs confirmer que Papa Sow et son staff ont boudé et quitté l’Arène Nationale.