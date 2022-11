[Vidéo] Argentine : 10 cartons rouges distribués lors d’une finale

10 cartons rouges distribués lors d’une finale

Match complètement surréaliste la nuit dernière en Argentine. Le club mythique de Buenos Aires, Boca Juniors, affrontait le Racing Club en finale du trophée des champions. La rencontre a tourné à l’avantage du Racing qui s’est imposé sur le score de 2 buts à 1.





Comme le signale So Foot, le club de la capitale a bien débuté le match en inscrivant le premier but à la 18e minute. Academia va égaliser cinq minutes plus tard sur une réalisation de Matías Rojas. A quelques minutes des prolongations, Sebastían Villa (Boca) et Johan Carbonero (Racing Club) vont être exclus.





À dix contre dix pour le début des 30 minutes supplémentaires, la tension ne va cesser de grimper, à l'image du rouge reçu à son tour par Alan Varela, avant d'atteindre le point de bascule à la 118e : buteur du 2-1 pour le Racing, Carlos Alcaraz célèbre son but comme un beau diable en enlevant son maillot et en admirant le public.