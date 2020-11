Argentine : le message de Messi à Maradona

Opéré d'urgence pour un hématome au cerveau, Diego Maradona peut compter sur Lionel Messi (33 ans, 8 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison). L'attaquant du FC Barcelone a apporté son soutien à la légende vivante du football argentin. "Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi voulons te revoir le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du cœur", a posté le Blaugrana sur Instagram accompagnant son message d'une photo avec le champion du monde 1986.