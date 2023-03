ARGENTINE: MONTIEL, AUTEUR DU TIR AU BUT DÉCISIF FACE À LA FRANCE, ACCUSÉ DE VIOL

Gonzalo Montiel (26 ans), auteur du tir au but victorieux pour l’Argentine face à la France en finale de la Coupe du monde, est accusé de viol. La victime présumée aurait reçu des menaces de son entourage.







L’un des héros du sacre mondial de l’Argentine dans le viseur de la justice. Gonzalo Montiel (26 ans), défenseur de l’Albiceleste auteur du tir au but victorieux face à la France lors de la dernière finale de la Coupe du monde (3-3, 4 t.a.b 3), est visé par une plainte pour viol devant la justice argentine. C’est l’avocat de la victime présumée qui a annoncé la nouvelle sur les ondes de la station Radio 10.





La mère du joueur aurait menacé la victime présumée





Les faits présumés remontent au 1er janvier 2019 lors d'une fête d'anniversaire pour Montiel et sont qualifiés d’"abus sexuels avec accès charnel aggravés par un groupe de personnes" dans la maison du joueur, selon l'avocate Raquel Hermida et la terminologie employée habituellement dans le système judiciaire argentin.





Une plainte initiale avait été déposée auprès de la municipalité de La Matanza, où les violences auraient eu lieu. Elle a été élargie ces derniers jours car la victime, selon l'avocat, a reçu des menaces de l'entourage du joueur, notamment de la mère de Montiel, au moment d’aller confirmer la plainte.









La victime avait entretenu "une petite et courte relation" avec Montiel, qui l'avait invitée à rencontrer sa famille et aurait insisté pour qu'elle assiste à la fête chez lui. La mannequin ne boit pas d'alcool mais a indiqué être devenue "complètement inconsciente" après avoir consommé deux verres. La femme a confié avoir été "jetée à la porte de la maison de Montiel" sans savoir "combien de personnes ont été impliquées dans les abus", selon son avocate. "Elle ne sait toujours pas comment elle est arrivée chez elle", a-t-elle ajouté.