Argentine : Un ancien maillot de Maradona vendu à 5,5 milliards F Cfa !

Un ancien maillot de Maradonna vendu à des millions

« La main de Dieu » ! Le maillot porté par Maradona face à l’Angleterre lors de la coupe du monde de 1986 -avec lequel il avait marqué un but par la main-, devient le plus cher maillot de l’histoire du football. En effet, Diego Maradona avait échangé son maillot après son doublé ce jour-là, comme le veut la tradition, avec Steve Hodge. Depuis, il l’avait conservé, et l'avait notamment prêté au National Football Museum de Manchester. Plus tôt cette année, il a décidé de le vendre. Il a alors été mis aux enchères depuis le 20 avril. Aujourd’hui, il a été vendu pour une somme record.





L'information a été relatée, ce mercredi, par le « Mirror », repris par plusieurs sites. Le maillot de Maradona a été vendu pour la rondelette somme de 8 458 799,85 €, (soit environ 5,5 milliards F Cfa). A noter que le précédent record était aussi détenu par un ancien maillot de l'ancien capitaine de l'équipe d'Argentine.





« Je suis l'heureux propriétaire de cet article depuis plus de 35 ans, depuis que Diego et moi avons échangé nos maillots dans le tunnel après le célèbre match. C'était un privilège absolu d'avoir joué contre l'un des plus grands et des plus magnifiques joueurs de football de tous les temps. Ce fut également un plaisir de le partager (le maillot) avec le public au cours des 20 dernières années au Musée national du football, où il a été exposé », a ainsi déclaré Steve Hodge.