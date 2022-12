[Insolite] Argentine: un fan saute d’un pont pour entrer dans le bus des champions du monde

un fan saute d’un pont pour entrer dans le bus des champions

Les nouveaux champions du monde sont rentrés en Argentine hier mardi 20 décembre 2022, avec leur trophée. Ils ont été accueillis par 4 millions de personnes descendues dans les rues. C’est du moins ce qu’indiquent les médias argentins. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit une marée humaine autour du convoi des joueurs. Un supporter qui voulait visiblement vivre ces instants de plus près avec les joueurs, a sauté d’un pont pour s’introduire dans leur bus. Cette dangereuse manœuvre est visible dans une vidéo devenue virale sur Tik Tok.





A quelques centimètres de Messi et de la coupe





On voit l’imprudent suspendu à la structure du pont avant de sauter juste au moment où le convoi de l’équipe nationale passait en dessous. Il a réussi à retomber sur ses pieds, à quelques centimètres de là où se trouvait Lionel Messi. La Pulga était à l’arrière du bus avec quelques coéquipiers et la coupe. L’imprudent a fait un saut d’un peu plus d’un mètre selon le site d’informations argentin Clarin. Sur les images, on voit toute la surprise du septuple ballon d’or après la soudaine apparition du jeune homme. Les joueurs ont haussé le pouce en direction des personnes qui étaient sur le pont pour probablement leur signifier que le supporter se portait bien. Pour l’instant, on ignore tout de l’identité du jeune homme et de la manière dont il a pu réussir à atterrir tout près des joueurs.





Un autre supporter est tombé dans le vide