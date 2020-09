Armand Traoré : «Sadio Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps»

Sadio Mané ou El Hadji Diouf ? Armand Traoré lance le débat du meilleur joueur sénégalais de l’histoire. Pour l’ancien joueur d’Arsenal, il n’a pas de doute, l’attaquant de Liverpool a fait mieux que Dioufy. "Sadio Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps", a-t-il déclaré à Goal.

Le latéral gauche explique son choix : «Certains Sénégalais disent qu'El Hadji Diouf pourrait être le meilleur parce qu'il a fait rêver toute la nation lors de la Coupe du monde 2002. Mais le talent évident de Sadio, son éthique dans le travail et surtout son humilité le placent, pour mo,i au-dessus de Diouf. En plus, il a remporté beaucoup de trophées avec son club et il porte actuellement la sélection sénégalaise».



Armand Traore: "Sadio [Mane] is the best Senegalese player ever. His talent, his work ethic and most importantly his humility puts him ahead. Coupled with the fact that he is winning a lot of trophies and putting Senegal back on the map.” #awlive [goal] pic.twitter.com/XMK84sxZ85