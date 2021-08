Arrivée de Messi au PSG : Thierry Henry lance un avertissement à Pochettino

Avec une attaque déjà très garnie avec Mbappé, Neymar, Di Maria ou encore Icardi, le Paris Saint-Germain a réalisé un grand coup durant ce mercato avec le recrutement de Lionel Messi, libre depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Une arrivée qui fait du club de la capitale français un grand favoris pour les compétitions nationales et européennes. Consultant sur Prime Video Sport, Thierry Henry a tout de même lancé un avertissement à Mauricio Pochettino. Pour l’ancien international français, l’entraîneur argentin doit veiller à l’équilibre du collectif parisien



«L’équilibre, c’est le plus important. À un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d’attaque, d’aller vers l’avant. Mais il faut un équilibre. On parle de l’équipe dans laquelle j’évoluais au Barça (en compagnie de Lionel Messi ou encore Samuel Eto’o, NDLR), mais les gens oublient de souligner qu’on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des Champions. Après quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l’heure actuelle… ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C’est vrai qu’il manquait des joueurs mais l’équilibre est le plus important», a ainsi insisté Thierry Henry ce dimanche lors de l’émission Dimanche Soir Foot du nouveau diffuseur de la Ligue 1.